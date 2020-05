Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas karjapoiss Aaspere mõisa raha võltsis 

Aaspere rahale tegi lõpu karjapoiss. Mõis oli mõne Varssavi pudukaubitsejaga kokku leppinud, et neilt võis Aaspere raha eest tellida näiteks uure, rahakotte, nööpnõelu ja muud odavamat kraami. Ühel päeval märkas mõisavalitsus, et neilt nõutakse rohkem raha, kui on papitükke välja antud. Asja uurides jõuti karjapoisini, kes oli kavalal kombel oma rahatrükikoja käima pannud ja suutnud Aaspere papitükke nii hästi järgi teha, et keegi ei märganud kelmust pikka aega.