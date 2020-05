GALERII | Tuhanded koorilauljad andsid Lauluväljakul eriolukorra lõppemise puhul Ivo Linnaga kontserdi 

Korraldajate sõnul on tegemist lahendusega, millesarnast pole varem Eestis tehtud ega tõenäoliselt tehta enam ka tulevikus. Idee autor ja algataja Lehari Kaustel ütles, et sellisel kujul on tegemist maailmas seni suurima virtuaalseid teid pidi sündinud kontserdiga.

“Me oleme viimaste kuude jooksul terve ühiskonnana pingutanud. Kõik meie eraelulised ja töised toimetamised on saanud tehtud. Pühapäeval lauluväljakul toimuv on üks eriline hetk, millega paneme meie digivõimekuse päriselt proovile ja vaatame, kas meil on võimalik tulla korraks kokku ja teha seda, mis on meile omane ehk laulda. See saab olema huvitav eksperiment, kus lauljad ühenduvad oma kodudest läbi telefoni ning esitavad laulukaare all laulu,” rääkis Kaustel kontserdi ideest ja ütles, et hoolimata muutunud elukorraldusest, on Eesti insenerid võimelised looma nutikaid lahendusi kasutades siiski inimesi kokku tooma.