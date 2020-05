Inimesed #INSPIREERIVADNOORED | LA muusikatööstuses töötanud eestlanna: selles linnas teesklevad kõik, et on rikkad ja kuulsad, kuni selle lõpuks saavutavad Keit Paju , täna, 14:10 Jaga: M

GALERII

“Artistide mänedžerina on kohustus olla delikaatne ja professionaalne, peab arvestama artisti omapäradega, kuidas talle sobib enim infot töödelda, mis on talle oluline enne esinemist, kuidas ja milliseil kujul infot edastada, millistel päevadel mitte ühendust võtta. Kui neid mitte arvestada võib tekkida konflikte ja arusaamatusi,” räägib Britt oma töö eripäradest. Foto: Erakogu

“See, et Ameerika on kõigi unistuste maa, on näiline, suhteliselt palju on seal riigis “fake it til you make it” (*teeskle, kuni see reaalsuseks saab”) mentaliteeti,” nendib pea aasta Los Angeleses elanud eestlanna Britt Randma (25), kes maailma muusikatööstuse epitsentris artistide mänedžemendis töötas.