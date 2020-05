Helilooja Peeter Vähi: „Planeet Maa – tehtud! Minu järgmine Antarktika on Kuu.“ 

Peeter Vähi on elukutselt helilooja ja elustiililt rännumees. Need kaks teekonda kulgevad üksteisega ikka miskit pidi põimudes. „Saan reisidelt sageli inspiratsiooni – ses mõttes on reisimine ja professionaalne heliloojatöö väga tihedalt seotud,“ sõnab ta. Arktika-Antarktika ekspeditsioonist on inspireeritud teos pealkirjaga „Antarctic Concerto“, viimatiselt pikalt reisilt Siberisse ja Mongooliasse sai helilooja ainet „Siberian Trinity Mantra“ loomiseks. Need on vaid paar näidet – erinevate kultuuride temaatikast innustatud teoseid on Vähil mitmeid ja mitmeid.