Eesti üks kuumimaid poissmehi Uku Suviste tunnistab: olen nüüd perekonna loomiseks valmis! 

“Ma arvasin, et olen seal juba viis aastat tagasi. Aga siis ma avastasin, et tõenäoliselt ei ole veel, olgu, siis ei ole veel” nentis Suviste, et uskus juba 30ndate alguses, et hakkab laste peale mõtlema.

Suviste ekspruutite hulka kuuluvad nii blogija Merilin Taimre, ehk Paljas Porgand, staarpagar Sandra Daškova, muuhulgas sahistati märtsis, et tal on Venemaal pruut.