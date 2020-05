GALERII | Hendrik Sal-Saller lauluväljakul autokontserdi andmisest: mõnel olid käed aknast või katuseluugist väljas ja autodes ikka pidu käis! 

“Läks üle ootuste hästi. Ega me ju ei osanud arvata midagi, et milline see ettevõtmine saab välja nägema, olema ja tulema. Läks jube vingelt! Positiivset emotsiooni jagub ka veel tänasesse päeva kohe küllaga!” kommenteerib Sal-Saller eilselt kontserdilt saadud emotsioone.

Sal-Saller tõdeb, et kõige rohkem kartis ta autokontserdi andmise juures seda, et sel viisil ei saa publikuga kontakti, kuid selgus, et tema kartused olid asjatud. “Ikkagi näeb inimesi läbi katuseluukide ja esiklaaside, nende emotsioone. Mõnel olid käed aknast väljas, mõnel katuseluugist ja autodes pidu käis. Tegelikult oligi väga vinge kõik,” rõõmustab ta.

“Ainuke, mida ei oleks saanud teha, on see, et laulame kõik koos… See vist ei oleks õnnestunud,” lisab ta. Kuid bänd mõtles välja ka oma erilise viisi publikuga suhtlemiseks. “Mõtlesime, kuidas suhelda inimestega, siis tegimegi nii, et vahepeal tuututavad kõik Jaapani autod, nüüd kõik Saksa autod,” räägib ta.

Sal-Salleri sõnul eeldas bänd juba enne kontserti, et niimoodi suhtlemine sellisel viisil peabki toimuma. “Eks me võisime arvata, et midagi analoogselt võib toimuda ja toimuski, aga sellest ei saa enne aru, kui see juhtub, siis kui see juhtus, siis jõudis kohale, kuidas see kõik toimub. See oli väga vägev, olukord meie jaoks oli väga põnev ja meeliülendav!”

Kontserdi heliline pool oli lahendatud nii, et 200 autost koosnev publikum sai muusikat kuulata spetsiaalsel FM-sagedusel oma autoraadiost, mitte suurtest kõlaritest laulukaare all. Sal-Salleri sõnul ei olnud see, kuidas heli publikuni jõuab, nende otsustada, aga tema arvates, oli see parim lahendus.

“Tehniliselt oli see kõige mõistlikum lahendus, kui sa istud pea ees autos, uksed-aknad kinni, siis peamine, mida sa sealt kuuled, on ainult heli alumine ots, mis koliseb ja müriseb. Kõik see normaalne heli jääb tulemata. Ma ise ei olnud seal autos sees, aga ma arvan, et see live esinemise energia tuli läbi autoraadio ka inimesteni. Ma arvan, et see oli ikkagi teistsugune kogemust sellest, kui kuulaks lihtsalt autos plaadi pealt muusikat,” usub ta.