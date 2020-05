Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas mõtteis vedurijuht rongiga merre kihutas 

„Vedurijuht J. ja tema abi S. on need kuulsad mehed, kes Haapsalus mullu suvel rongiga merre kukkusid. Seejuures sai kaks vagunit raskemini, viis kergemini vigastada. Mõlemad mehed olnud joobnud, sõitnud liiga kiiresti, pole signaale tähele pannud. Mehed eitavad joobnud olekut, kuigi arst ja konstaabel seda tõendavad. Juht olla vaarunud, kui ta vedurilt maha tuli. Vedurist leiti ka viinapudel, aga mehed seletavad, et see olla teise meeskonna oma. Mis oli siis äparduse põhjuseks? Vedurijuht seletab, et ta olevat minutiks mõttesse jäänud ja seetõttu ei kuulnud signaali ja sõitiski merre. Abi S. kinnitab, et aurupidur pole töötanud, pole saanud vedurit seisma. Süüdi olevat ka umbtee ots ise, kus puudub liivavall. Kaitsepuud ei aita,“ kirjutab Rahvaleht 14. mail 1927.