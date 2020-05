Inimesed VIIMSE ASEMEGA KITSAS KÄES: tallinlased on surnuaiad täis matnud Henry Linnard , täna, 19:55 Jaga: M

GALERII

KOHTI POLE: Tallinlased on kalmistud täis matnud. Matmiseks on avatud vaid kaks kalmistut: Liiva ja Pärnamäe omad. Teistel kalmistutel on vaid üksikuid korduvkasutusse läinud platse. Foto: Robin Roots

Sellel, kes täna Tallinnas hinge heidab, viimset puhkekohta väga valida polegi. Tallinna seitsmest kalmistust on lihtinimesele matmiseks avatud vaid kaks: Liiva ja Pärnamäe kalmistu. Nooblimatele on avatud ka Metsakalmistu, kus on ruumi laialt, ent sinna matmiseks peab olema elu jooksul avalikkuse ees silma paistnud. Teised kalmistud on aga pilgeni täis, mõni juba nii kihiti, et enam peale matta ka ei saa.