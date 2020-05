Beethoveni muusika päästis Stephen Fry enesetapust 

62aastane Fry pole oma hingeheitlusi salanud. Tal on diagnoositud bipolaarne häire ning ning ta on tunnistanud, et üritas kaheksa aastat tagasi Ugandas endalt elu võtta. Hiljutises podcast'is "The Art Of Change: Nothing Concrete, Stephen" kinnitas Fry, et Beethoveni muusikal on tervendav jõud "... kui seda kombineerida mõõdukusega alkoholi pruukimisel ja jalutamisega ja korraliku toitumisega ja teiste asjadega, mis peaksid inimese vaimset tervist turgutama".