Maria Avdjushko kasuisa Evald Hermakülast: „Minu jaoks on väga laastav küsimus, miks selliste eeldustega inimene elust ära läheb." Aigi Viira , täna, 07:00

NÄITLEJA LAHKUMINE: „Ma ei tea, mis tal sel päeval täpselt juhtus. Tean, et see päev ei olnud juhuslikult valitud,“ ütleb Maria, et samal kuupäeval uputas end Hermaküla õde. Foto: Tiit Blaat

„Olen enda käest küsinud, kas inimene suudab armastada oma kasulast nii nagu bioloogilist last. Evaldi puhul võin küll öelda, et tema suhtus minusse kui oma lapsesse,“ mõtiskleb filmirežissöör Maria Avdjushko. „Mina olin kõikidest tema lastest, pean silmas Evaldi poegi Hannest ja Alarit, temaga kõige pikemalt koos. Oma lapsepõlve olulise aja kasvasin tema kõrval ja oli isegi hetk, mil ta avaldas soovi mind lapsendada. Siis, kui mu isa suri. Aga mäletan, et ma ise ei tahtnud, sest armastasin enda isa ka.“