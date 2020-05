UUS VÄLJAKUTSE | Uudo Sepp hakkas kinnisvaramaakleriks: sain lõpuks pikaajalise unistuse täide viia 

Aasta 2020 on üllatanud mitmete ajalooliste sündmustega ja näidanud, et ellu jäävad eelkõige need, kes oskavad muutuvate oludega kohaneda. Nõnda muutus superstaarisaate võitja Uudo Sepa elu – kontsertidevaesel ajal teenib mees nüüd leivalisa kinnisvaramaaklerina.

"Idee on juba väga pikka aega südames olnud ja lõpuks sain oma pikaajalise unistuse täide viia. Kinnisvara on mind huvitanud koolist saati. Mind on alati huvitanud arhitektuur ja erinevad disainilahendused. Olen väga õnnelik, et sain alustada oma karjääri just Skanton Kinnisvarast. Nad on mind palju koolitanud ja saan lõpuks õelda, et olen valmis sellise alaga tegelema," sõnab Uudo Õhtulehele.