UUS VÄLJAKUTSE | Uudo Sepp hakkas kinnisvaramaakleriks 

Aasta 2020 on üllatanud mitmete ajalooliste sündmustega ja näidanud, et ellu jäävad eelkõige need, kes oskavad muutuvate oludega kohaneda. Nõnda muutus superstaarisaate võitja Uudo Sepa elu – kontsertidevaesel ajal teenib mees nüüd leivalisa kinnisvaramaaklerina.