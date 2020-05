Naudi kontserti autost lahkumata! Singer Vinger ja Vaiko Eplik esinevad Vembu-Tembumaa parklas 

Kurtnas toimuva drive-in-kontserdi eestvedaja on Tõnno Piigli, kes oli ka eelmisel suvel Christopher Nolani filmi “Tenet” võtete auks toimunud suurejoonelise filmimuusika kontserdi idee taga. Kontserti külastas lausa 10 000 inimest.

Samal teemal Üritused Hendrik Sal-Saller annab lauluväljakul suure kontserdi: mind ei võlu trussarite väel kodus lällamine “Äärmiselt nukker on lugeda Nolani filmi esilinastuse edasilükkamise kohta. Eks eriolukord on üle kogu maailma muutnud kultuuri ja meelelahutuse toimumist ning paljud plaanid edasi lükanud. Siiski on võimas tunne, et eelmisel suvel saime sellise suure produktsiooni just “Teneti” võtete aegu meie oma rahvale teha,” lisab Piigli.

Järgmisel reedel toimub tema ideel ja eestvedamisel Kurtnas drive-in-kontsertide õhtu, kus esinevad Singer Vinger ja Vaiko Eplik ansambliga Eliit.

Piigli juhtimisel on meeskond kontsertkoha, Vembu-Tembumaa parkla üle mõõtnud ja autokohad maha joonistanud. Produtsendi sõnul oli idee mõttes juba ammu. “Oleme eriolukorra algusest saadik oodanud, et saaksime drive-in-kontserdi korraldada. Kontsertidest oleme kõik eriolukorras puudust tundnud. See õhtu tuleb erakordne ning me ei ole kultuurikeskusega midagi sarnast kunagi korraldanud. Mul on ka väga hea meel, et just need kaks artisti esinevad.”

Tõnno Piigli on olnud Tallinna Filharmoonia produtsent, Tallinna Merepäevade juht, TAFF Club džässiklubi produtsent, Birgitta Festivali tehniline juht ja juhib praegu Saku valla kultuurikeskust.