FÄNNID, RÕÕMUSTAGE: täna ilmus viimaks Soome superstaari Alma debüütalbum 

"Olen tõeliselt uhke ja rahul," ütles superstaar (24) Iltalehtile. Plaat kannab pealkirja "Have U Seen Her?" ning Soome muusikaväljaanne Saundi on jõudnud selle juba paigutada selle aasta tähtsamate albumite hulka.

Lauljatar avaldab, et tegelikult juba pikemat aega teise plaadi tegemisele keskendunud. "Mul on kange tahtmine areneda just nimelt stuudios, olen juba veidi produtseerimist õppinud." Alma tahaks üürida Helsingis eramaja. "... ja ehitada sinna korraliku stuudio. Kui see kõik [eriolukord] läbi on."