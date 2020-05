Olavi Pihlamägi: „Ärge laske Eurovisioni lauluvõistlust kaaperdada!“ 

Kohe hakkasid nii telejaamad kui ka fänniklubid häälekalt protestima, sest resolutsiooni hetkeks olid kõik 41 sel aastal osalevat riiki oma esinejate valiku teinud ja meeskonnad Rotterdami sõiduks valmis. Olin ka ise selle pooldaja, et lauluvõistlus võinuks toimuda vaatamata viirustele ja hirmudele, sest see on ikkagi telesaade ja võimalusi 41 laulu Rotterdamis saateks kokku sättida oli rohkem kui üks. Kõige lihtsam – võtta iga riigi finaalis esitatud võidulugu ja mängida koos artisti või riiki tutvustava „postkaardiga“ ette ning siis asuvad publik ja žüriid hääletama. Paari tunni pärast olnuks selge, milline on võidulaul 2020.