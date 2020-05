Schwarzeneggeri tütrega beebit ootaval Chris Prattil on veidrad isud 

40aastane Hollywoodi täht Pratt naljatas hiljutises intervjuus, et karantiiniaegne beebiootus on karm. "Marineeritud kurgid ja jäätis ... Ma poleks kunagi arvanud, et need mulle maitsema hakkavad."

Arnold Schwarzeneggeri ja tema eksabikaasa Maria Shriveri neljast lapsest vanim on sotsiaalmeediatäht ja kirjanik, kuid selgub, et 30aastasel Katherine'il on veel andeid. "Nägin mõned päevad tagasi välja nagu mingi hernetont, aga Katherine võttis juukselõikusmasina ja käärid välja ja tegi puhta töö," kiidab Pratt, kelle sõnul on teisedki hakanud Katherine'ilt juukselõikust anuma. Chris on pidanud neid korrale kutsuma: "Te vist ei saa aru, mis karantiini mõte on - ta ei tule teie koju teie juukseid lõikama!"