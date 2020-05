Äsja abiellunud Saara Aalto unistab emaks saamisest 

2018. aastal Soomet Eurovisionil esindanud Saara ja tema mänedžerist teinepool Meri, kes kannab nüüd samuti perekonnanime Aalto, pole koroonakriisi ajal jõude istunud. Naised on teinud podcast'i "No Fear – Rohkeampi minä" ("Julgem mina") ning ühise veebikooli No Fear -School, mille esimene kursus on viie nädala pikkune Saara laulukoolitus.

Lauljanna avaldab, et on Meriga ka pisipere hankimisest rääkinud. Laps on mõlema soov. "Olen noorest peale laste peale mõelnud ja emadus on kindlasti imeline. Me pole veel otsust langetanud, sest tuleb mõelda ka sellele, kuidas me lapse saame. Aga lapse saamine muutub kogu aeg üha aktuaalsemaks," ütles 33aastane Aalto.