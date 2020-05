Sharon Osbourne Adele'i salenemisest: „Ülekaalulised naised ei ole oma kehas õnnelikud.“ 

"Kui need naised ütlevad, et on oma kehas väga õnnelikud, siis ma ei usu neid," ütles Ozzy Osbourne'i abikaasa oma saates "The Talk". "Ma olin väga-väga paks. Aga ma ei olnud õnnelik. Pealispinnal muidugi, kuid õhtuti voodis olin väga-väga õnnetu."

Adele'i salenemine on tekitanud sotsiaalmeedias ohtralt poleemikat. Täidlaste naiste ikooniks peetavale staarile on ette heidetud iluideaalidele alistumist - varem ümarik lauljanna on alla võtnud mitukümmend kilo. Kas need, kes Adele'i uut välimust ülistavad, tunnistavad seega, et täidlasemana polnud ta ilus? Kas kõik prisked naised peaksid püüdlema kõhnumise poole?

"Ma mõistan Adele'i täiesti," ütleb Osbourne, kelle sõnul oli Adele'i elus ilmselt saabunud aeg kaalus maha võtta. Ta usub, et kindlasti mängis lauljatari salenemissoovis tähtsat rolli tervis.