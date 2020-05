Üritused Augustibluusi festivali sel suvel ei toimu: me ei saa osa külastajaid väravate taha jätta Toimetas Terttu Jazepov , täna, 11:50 Jaga: M

Augustibluus Foto: Stanislav Moshkov

Koroonaviiruse pandeemiaga kehtestatud piirangutega seoses festivali Augustibluus 2020. aasta suvel ei toimu. 2021. aastal toimub festival Haapsalus 30. juulist 1. augustini ja kõik eelmüügist soetatud piletid kehtivad ka järgmise aasta festivalil.Eile hilisõhtul leppis valitsus kokku pärast eriolukorda kehtivas leevenduste kavas, kus juulis ja augustis toimuvatel avalikel üritusel tohib viibida maksimaalselt 1000 inimest. Festivali programmijuht Raul Ukareda sõnab, et seetõttu pole võimalik üritust tänavu korraldada.Siiani ei ole selge ka välisartistide Eestisse toomise võimalus või selle puudumine. Lähimaade suurimad bluusisündmused nagu Pistoblues Soomes ja Notodden Norras on samuti festivalid järgmiseks aastaks edasi lükanud ning see võib tähendada, et Põhja- ja Baltimaadesse sel suvel bluusimaailma tippe ei saabu.Augustibluusi korraldaja Indrek Ditmanni sõnul on väga kahju, et alates 1994. aastast järjepidevalt toimunud festivalitraditsioon katkeb, kuid le