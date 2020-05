Hannes Hermaküla: 20 aastat tagasi kaotasin oma isa, keda mul väga polnudki 

"Kaotasin oma isa, keda mul väga polnudki. Selliselt mõttelt tabasin ennast natuke pärast isa surma. Sellest on möödas 20 aastat," kirjutab Hermaküla LP-s. "Mida vanemaks saan, seda rohkem mõistan, et meie lähedased ei kao kusagile. Isa puhul aitab loomulikult kaasa ka see, et ta vilksatab aeg-ajalt teleekraanil ja siiani põrkan kokku inimestega, kes on ühel või teisel moel temaga koostööd teinud."