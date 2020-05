VIDEO | Räpiduo Clicherik & Mäx andis välja rahvusvahelise mõõtmega videosingli „Ei skoori“ 

"Tavaliselt on tüdrukud hästi kättesaamatud ja nendega jutule on keeruline saada, mul oli aga teisiti - üldse ei viitsinud temaga messida, koolis oli palju teha ja sõpru polnud kaua näinud, seega pidin seekord käega lööma. Sorri. Järgmine kord ehk paremini," kirjeldab loo temaatikat Mäx.

"Video on ehtne peegeldus sellest, et ma eriti voodi juurest kaugemale ei jõuagi. Kuna Clicherik pagendati Soome ning üksteiseni me kahjuks ei jõua, siis mõtlesime, et teeks selle asja siis oma kodudes ära. Aitasin Erikul kaamera läbi videokõne paika panna, proovisime kõik erinevad magamistoad läbi ja lõpuks otsustasime, et Erik ärkab täna hommikul oma rõdul, sest seal oli parim valgus," lisab Mäx.