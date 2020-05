Endine titt-täht ei saanud kiirlahutust ja kardab lageda taeva alla jääda 

Olsen andis New Yorgis sisse taotluse enda ja Olivier' abielu kiirkorras lahutamiseks, kuna vastasel juhul võib ta lageda taeva alla jääda. 33aastane staar kinnitab lahutuspabereis, et Sarkozy (50) - Prantsusmaa ekspresidendi Nicolas Sarkozy poolvend - on andnud talle korralduse vabastada 18. maiks nende ühine New Yorgi kodu. Mary-Kate on anunud ajapikendust, sest eriolukorra tõttu olevat uue kodu otsimine võimatu. Ent abikaasade suhted on nii nugadel, et Sarkozy ei kavatse oma otsusest taanduda.