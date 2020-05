Inimesed MOEGALERII | Tiina Talumees rõõmustab sel kevadel vabapikutuskleitidega Anu Saagim , täna, 00:04 Jaga: M

Tiina Talumehe kevad-suvinee moekollektsioon

Sel kevadel on kõik teistmoodi. Reeglid on uued ja tunded on vastakad. Vanad viisid on minevik, saabunud on aeg uuteks väljakutseteks. „Minu selle kevad-suvise kollektsiooni ettevalmistus on olnud täiesti eriline kogemus. Ja tegelikult isegi põnev aeg. Raputas maha kõik tavapärase ja andis ruumi uudsele vaatenurgale. Tuli läheneda palju praktilisemalt kui kunagi varem, sest kandja vajadus on palju muutunud,“ sõnas tundud moelooja Tiina Talumees.