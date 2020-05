LÕKSUS TEISEL POOL PIIRI: „Küsimusele, millal mu naine Eestist tagasi Hispaaniasse lennata saab, ei oska vastata ükski saatkond ega amet.“ 

Kui Mati käest küsida, kas igasugune töö on silmapiirilt kadunud, on vastus lühike: „Null on null. Pärast esimeste päevade kodusolemise šokki sai keskenduda seni tegemata jäänud paberitööle. Kuniks mingil hetkel üha karmimate reeglite sees elades hakkas restorani avamise perspektiiv aina rohkem hägustuma. Kurb oli olla, sest kole polnud möödas, vaid just algamas,“ parafraseerib Mati siinkohal Singer Vingerit, näitamaks, et huumorisoon – olgu siis must – pole mehel õnneks kusagile kadunud.