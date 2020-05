Ott Kiivikas pääses surmasuust: päeval andis elada, aga õhtul hakkasid rinnus valud ja tekkis palavik 

Emadepäeval viis elukaaslane Gajane Oti haiglasse, kus ta sai diagnoosiks kahepoolne kopsupõletik ja tromb. "See oli ehmatav, sest selline diagnoos on väga tõsine. Kopsuarteri trombemboolia on surmav, kui sellele õigel ajal ravi ei saa. Sisuliselt üks kolmele variant, et lähed ära. See võib tabada ka täiesti tervet inimest," räägib Ott.