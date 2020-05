Dilaila kolumn | Maja varastati ära! 

Maakodu on jagatud mu sõbrantsi ja ta õe vahel, ning mõnikord on nad seal kahe paarikesena koos, aga keegi teine seal peale nende vanemate ei käi. Üsna sageli jõuavad nad sinna vaid kord kuus. Niisiis olime väga üllatunud, kui hilja õhtul kohale jõudes avastasime, et õue oli pargitud must Porsche maastikuauto. Ka majauks oli lahti. Hiilisime sisse ja jäime suu ammuli seisma – elutoa põrandal magas kaks teismelist tüdrukut.