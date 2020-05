JÄRGMINE LAHUTUS! Teet Margna teatas abielu purunemisest 

"Head sõbrad! Anname teada, et oleme otsustanud oma 18 aastat kestnud kooselu ja abielu lõpetada. Hoiame ja toetame teineteist nii praegusel keerulisel hetkel kui ka tulevikus, liikudes edasi heade sõpradena. Samuti kasvatame ja hoiame ühiselt oma kaht armast tütart, kelle heaolu kaitseks palume anda meie perele meediarahu ja mõistvat suhtumist. Seetõttu on see meie ainuke avalik kommentaar sellel teemal," kirjutab Teet.

2015. aastal rääkis Kristi Kroonikale, et mõistab, et tema mees on natuurilt rändur, keda muuta ei saa, aga raskeid hetki tuleb ette sellegipoolest. "Sel kevadel, kui Teet ja Kristjan oma pagasi haarasid ja Teet elevusest põles ning Kristjan vaimustust üles ei näidanud, mõtlesin küll, et mis minul viga on, et minu mees kodust alati ära tahab, aga Kristjan oma perega soovib olla," rääkis naine.