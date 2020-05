Märt Avandi: eesti-inglise segakeeles rääkimine on lubamatu! 

"Mis puudutab arvutialaseid termineid, siis seal on inglise keel ilmselt paratamatu, sest need terminid ongi ingliskeelsed. Osa neist on juba eestistatud. Aga noorte kõnes on igapäevased ka väljendid nagu whatever, anyway, fine, nice jne. Neid väljendeid on palju ja need on muutunud liiga enesestmõistetavaks. Seda ei tohi lubada!" arvab näitleja.