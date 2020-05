PÄEVAHOROSKOOP: pühapäev, 17. mai 

Palju õnne, Sõnn! Uut eluaastaringi saadab sodiaagi õnnistus – see algab Päikese ja Jupiteri trigooniga. Mida iganes sa ka ette ei võtaks, võimalused õnnestuda on suurepärased. Edu ei ole oodata muidugi juhul, kui sa lihtsalt ootama jääd, et kõik iseenesest õnnestub. Pinguta ja tulemused on kiirelt käes.