Taani kroonprints ja ta naine avaldasid ootamatult argise selfi 

Nelja lapsega kuninglik paar elas alles aasta alguses Šveitsis, kus nende võsukesed sügisel kooliteed alustasid, kuid seoses koroonapandeemiaga naasti Kopenhaagenisse Amalienborgi lossi. Nädalavahetusel jagasid kroonprints ja ta naine Instagramis sümpaatset fotot kuningliku pere liikmete argielust: selgus, et nad vaatavad televiisorist teatrietendust "Højskolesangbogen", sportlikud jalatsid varba otsas. Televiisori kõrval paistav foto kroonprints Frederikist koos pojaga, vahendab Iltalehti.

Postituses tõdes kunglik paar, et kodune teatriskäik pole kuigi pidulik. "Mõistagi ei saa kodudiivanil istumine eales teatrit asendada. Ometi on suurepärane, et saame praegusel ajal teatrielamuse kodus kätte saada."