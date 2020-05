Luisa Rõivas: olen palunud mu pere käsitlevate uudiste kommentaariume lukku panna 

Rõivas tunnistab, et meedia talle enam väga palju haiget teha ei saa. “Ma arvan, et olen selles osas juba karastunud. Eks vahel ikka tekib küsimus, miks mõni halvustav lugu kirjutada või kui ajakirjanik kirjutab loo, mis võib haiget teha, siis kas ta ei suuda ennast ise kuidagi sellesse olukorda panna,” arutleb ta.

Ajal, mil abikaasa Taavi Rõivas oli peaminister, oli Luisa pidevalt meedia tähelepanu all. "Eks ikka sa kontrollid ju väga, kus sa käid ja mis sa teed. Eelkõige ka kuna meedia väga jälgis mind, siis ka seda, et mis sa selga paned ja kuidas sa kodust välja lähed,” meenutab ta. Naise sõnul on see sama alalhoidlikkus alles jäänud ka nüüd, mil Taavi ei ole enam peaminister. “Ega nüüd ju mässama ei hakka.”