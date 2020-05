Milline kergendus: kuninglikud vennad William ja Harry leppisid ära! 

Kui prints Harry ja tema abikaasa Meghan tegid märtsis Londonis Westminster Abbey kirikus oma viimase etteaste Briti kuningliku pere tegevliikmetena, torkas teravalt silma, et Harry vanem vend William ja tema naine Catherine ignoreerisid kuningakoja põgenikke. Nüüdseks on William ja Harry üle pika aja telefonitsi suhelnud. Kuningliku eksperdi Katie Nicholli andmeil võis vendi meelemuutusele viia ühine mure: nende isa prints Charlesi nakatumine koroonaviirusega.

"Ma tean, et William ja Harry on telefonitsi ühenduses olnud," kinnitab Nicholls Entertainment Tonightile. "Nad on teinud ühiseid videokõnesid, nad on perekondlikke sünnipäevi tähistanud, ja ma usun, et see, mis sundis vendi telefoni haarama ja kontakti taastama, oli prints Charlesi haigus."