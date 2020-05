Mary-Kate Olseni ja president Sarkozy venna abielu jooksis karile 

Edukas moedisainer ja Ashley Olseni kaksikõde andis lahutuspaberid sisse väidetavalt juba 17. aprillil, kuid New Yorgi kohtud võtavad koroonapandeemia tõttu lahutusi menetlusse vaid erandjuhtumeil. Olsenil aga on tuli takus: TMZ.comi andmeil said tema advokaadid Sarkozy advokaatidelt e-kirja, milles nõuti, et Mary-Kate koliks abielupaari New Yorgi lukskorterist 18. maiks välja.

Paar hakkas kurameerima 2012. aastal ning kihlus 2014. aasta algul. Viis aastat tagasi peeti pulmad - noorpaari kodu tagaaias korraldati umbes 50 inimese ringis kokteilipidu, millele järgnes tubane dinee. Mary-Kate'i ja Olivier' vanusevahe äratas paljudes imestust, kuid Olsen ise on öelnud: "Igaühel on oma arvamus. Parem on keskenduda sellele, mis su nina all on, ja lihtsalt edasi sammuda."