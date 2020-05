Viljandi folk siiski toimub! Peakorraldaja: festival toimub rangeid reegleid täites 3000 inimesele 

“Meil on selline lahendus küpsemas, mis võimaldaks nendel tingimustel festivali ära pidada,” ütles Kiviberg.

“Meil on selline lahendus küpsemas, mis võimaldaks nendel tingimustel festivali ära pidada," ütles Kiviberg. "Festival toimub neli päeva, toimub mitmel laval, aga suure tõenäosusega välisesinejateta, meil on sellest väga kahju, aga nii ta on,” lisas ta.

Tavapäraselt on festivaliprogrammist olnud kolmandik välisesinejad. Kiviberg lubab, et sel aastal saab folgil näha aga kõiki Eesti pärimusmuusika tippartiste.

Muidugi, kui on inimesi, kes juba festivalipassi ostnud, kuid sellistel tingimustel osaleda ei saa, saab passi tagastada või järgmise aasta folgipassi vastu vahetada.

Kuigi valitsus otsustas, et suurürituste piirarv suvel on 1000 inimest, saab Kivibergi sõnul Viljandi linnas kontseride toimumiskohad nii jaotada, et üle 1000 inimese korraga ühes kohas ei viibi. Kui festivali võiks kokku külastada 1000 inimest, ei saaks sel aastal folki pidada, ütles Kiviberg.