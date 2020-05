Meghan nõuab, et tema ja Harry biograafia ilmuks KOHE 

Väidetavalt on Sussexi hertsogipaar rääkinud ajakirjanikele Omid Scobiele ja Carolyn Durandile avameelselt oma armastuse loost ning sellest, miks nad otsustasid kuninglikust perest kaugeneda. "Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family" pidi ilmuma üle maailma 11. augustil. Kuid Daily Maili insaider kinnitab: Meghan nõuab, et raamat ilmuks varem. "Kui Meghani tahtmine teoks saaks, antaks see raamat hommepäev välja," ütleb anonüümsust eelistav sõber.