20 aastat tagasi Eurovisionil esinenud Ines: mäletan võitlust ärevusega 

Eda-Ines Etti ütleb Retro FMis, et emotsioone oli toona väga palju. „Väga palju oli tegemist, tähelepanu ja intervjuude andmist. See oli väga intensiivne nädal ja 18aastase jaoks oli see päris korralik tegemine.“

„Mõtlen isegi, et uskumatu, see oli ju 20 aastat tagasi ja olin ikka totaalne laps. Aga nii see on – mida varem pea ees vette hüppad, seda kiiremini ujuma õpid. Mu peas polnud mõtteid, et siin on tohutu surve ja olen favoriit, mõtlesin ikkagi sellele, kuidas etteaste võimalikult hästi ära teha. Mäletan võitlust ärevusega, aga see on loomulik,“ räägib Ines.