Grete Paia: koroonaviiruse Eestisse toonud võrkpallimeeskonna osas on saarlased eriarvamusel 

Grete tunnistab, et tema jaoks oli šokeeriv, kui nägi esimest korda sõjaväehaiglat Kuressaares. “Siis tundsin küll, et issand, mis toimub,” tõdeb ta. “Aga õnneks minu tuttavad, kes viiruse said, on nüüd kõik terved. Kuigi nad põdesid seda erinevalt läbi, kes kergemalt, kes raskemalt. Ja õnneks minu pere jäi puutumata.”

Itaalia võrkpallimeeskonnast, kes viiruse justkui Eestisse tõi, rääkides tahab Grete Paia jääda apoliitiliseks. Ta ütles, et Saaremaal jagunevad inimesed selles osas kahte leeri ja ka temal on selles osas tugev arvamus. "Aga öeldakse, et kui see poleks juhtunud võrkpallimängul, oleks samasugune pauk Kirkorovi kontserdil ära käinud," sõnab lauljanna.

Eestis on võimalik praegu korraldada kuni tuhande inimesega välisüritusi. Grete leiab, et kuigi rohkem inimesi oleks tore, siis sobib praegu ka see variant. "Me kõik tahame, et olukord normaliseeruks. Kui aga 999 on terved nagu purikad ja siis on üks must lammas seltskonnas, kes selle puhangu vallandab, see on kõige hullem stsenaarium," arvab ta.