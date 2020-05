Jalmar Vabarna avab kitarrikooli: olen ju tegelikult pedagoogiks õppinud 

Kitarrikooli avamine toimub reedel ning selleks puhuks on mees ette valmistanud ka kontserdi (saab jälgida SIIT). Jalmar räägib, et oma kitarrikooli mõte on tal tegelikult olnud juba tükk aega. „Kui kunagi ise kitarri õppisin, mõtlesin loomulikult, et hakkan kunagi ka ise.“ Muusiku elukutse tuli aga vahele ja see sai osati ka takistuseks. „Ma ei saanud ühelegi õpilasele lubada, et olen tema jaoks iga nädal olemas, mis on laste õpetamisel ülioluline,“ räägib Jalmar. Kui lapsel või teismelisel jääb kitarriõppesse kahenädalane paus, võib õpilane õpitu ära unustada. „Mul oli õpilane, kellega tegin tunde korra kuus ja sain aru, et niimoodi ei saa edasi minna. Võtsingi vastu otsuse, et ma enam ei õpeta.“