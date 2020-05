Inimesed VIDEO | Pisarakiskuja! Kuus nädalat eesliinil töötanud ema kohtub taas oma lastega Toimetas Liisa Mugra , täna, 13:00 Jaga: M

Foto: Kuvatõmmis videost

Koroonapandeemia näitab esimesi taganemise märke ja mitmed eesliinil töötanud inimesed saavad lõpuks koju perede juurde naasta. Üks selline ema ja laste taaskohtumine on tõeline pisarakiskuja, mis meenutab kõigile, miks me kodus püsima pidime - et ka meedikud saaks lõpuks koju!