Bryan Adams palub nahkhiireõgijate sõimamise eest vabandust 

60aastane Kanada muusik avaldas Instagramis klipi, kus ta laulis oma 1983. aasta pala "Cuts Like a Knife". Allkirjas kirjutas Adams, et pidanuks tol õhtul esinema Londonis Royal Albert Hallis. "Aga nahkhiiri õgivate, turul loomi müüvate, viirusi tootvate ahnete värdjate pärast on kogu maailm praegu seisakus, rääkimata neist tuhandetest, kes on selle viiruse all kannatanud või sellesse surnud." Bryan tänab kõnealuseid isikuid irooniliselt ning soovitab neil veganiks hakata.