Robert Pattinson „Tenetist“: „See kõik oli täiesti pöörane!“ 

Pattinson on meesteajakirja GQ värske numbri kaanestaar - kõik fotod, sealhulgas kaanepildi, on näitleja oma Londoni üürikorteris koroonakarantiinis istudes ise teinud. Muidu on Pattinsoni kodu Los Angeleses, kuid Londonisse saabus ta kevade hakul seoses uue Batmani-filmi võtetega. Koroonapandeemia tõttu on need katkenud. Robert tunnistab, et sai talle määratud personaaltreeneri käest hiiglasliku palli ja üheainsa hantli, millega ta peaks iga päev trenni tegema. Kuid erinevalt Kassnaise osatäitjast Zoe Kravitzist, kes treenib usinalt viis päeva nädalas, pole Robert lillegi liigutanud.

Kuid "Teneti" võtteperioodi nimetab Pattinson pööraseks. Tema sõnul koosnes trupp umbes 500 inimesest, kellest 250 sõitis lennukiga ühest riigist teise võtetele. "Ja igas riigis tehti hiiglaslik dekoratsioonidega stseen, mis on igas tavalises filmis haripunkt. [Aga Nolan korraldas samasuguse suurejoonelise stseeni] Igas viimases kui riigis."

Nolani eriefektid olnud nii vapustavad, et isegi kogenud ja kalestunud tiimiliikmed tulid neid lausa vabadel päevadel vaatama. "Sest need olid nii hullud." Pattinson palus seejärel GQ telefoniintervjuus ajakirjanikult vabandust, et ta "Tenetist" rohkem rääkida ei saa - ta lihtsalt ei oskavat midagi öelda.