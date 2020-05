Koroona tõttu jalast ilma jäänud näitleja hakkab viimaks koomast virguma 

41aastase Cordero abikaasa Amanda Kloots on hoidnud pöidlahoidjaid oma mehe seisundiga kursis. Nickil endal polnud oma võitlusest elu ja surma peale aimugi - ta on nädalaid olnud meditsiinilises koomas. Arstid nägid ränka vaeva, et näitlejat päästa - ta vajas vahepeal elustamist ja elas üle kaks miniinsulti, kannatas sepsise, kopsuseene ja trombide all. Vahepeal tuli Cordero südame töö toetamiseks paigaldada ajutine südamestimulaator.

Kloots toonitab, et tema mees on alles nii nõrk, et silmade avamine ja sulgemine võtab temalt kogu jõu. Ent Nick täidab arstide korraldusi, liigutades oma pilku. "Ta on äärmiselt nõrk, nii nõrk, et ei jaksa suudki sulgeda. Kuid ta täidab korraldusi, mis tähendab, et tema vaimne seis on paranemas - kuid ees seisab väga-väga pikk tee."