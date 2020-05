Ott Kiivikas tähistab elukaaslasega olulist aastapäeva: varasemalt trennis õpitud söödumäng sujub laitmatult 

"Kallis Cassy! Tänan sind nelja imelise koosveedetud aasta eest!" rõõmustab Kiivikas Instagramis.

"Siit, aga läheme väikesele reklaamipausile ja oleme hetkepärast tagasi," kirjutab Kiivikas ja soovib kaasale ilusat viiendat mänguminutit.

Ott ja Gajane kohtusid 2016. aastal. "Me tutvusime 13. kuupäeval ja reedel. Kui mõelda, mida kõike head on sel aastal 13. kuupäeval juhtunud, siis hakkan ma üha rohkem numbrimaagiasse uskuma," õhkas kulturist toona Õhtulehele.

Gajane sõnul otsustas ta ühel õhtul tüdrukutega linna peale minna ja omavahel lepiti naljatades kokku, et enne mehi jutule ei võeta, kui on üle vaadatud, kas neil muskleid ka on. "Kuidagi läks nii, et esimene mees, kellega kõlbas juttu puhuda, oli ilmselgelt musklis. Hakkasime rääkima, tegime esimese tantsu ja nii see läks," meenutas naine maagilist tutvumist ööklubis.

Mis on aga need iseloomuomadused, mis Otti ja Gajaned kohe teineteise juures enim köitsid? "Oti sõbralikkus, rahulikkus, heatahtlikkus ja soojus, mis temast kiirgab. Sellest olen ma eelnevalt puudust tundnud," ütleb Gajane. Ott nimetab uut kallimat aga väga ilusaks naiseks, kelle ilu on teistsugune kui fitnessis võistlevatel kaunitaridel. "Mulle sümpatiseerib esimese asjana tema tasakaalukus," ütleb Kiivikas. "Gajane ei torma, vaid analüüsib asjad läbi. Mina elan hästi palju välja, tema on tugevama sisemaailmaga. Gajanest kumab naiselikku tarkust ja elukogemust." Naine sõnab, et Ott on lisaks väga hooliv ja tähelepanelik. "Ma olen väga õnnelik, et saan kogeda nii suurt hoolimist. Kui palju toob ta mulle kingitusi ja lilli!" õhkab Gajane ja lisab – millega tal oli algul ka pisut raske harjuda –, et Ott räägib talle iga päev, kui väga ta naist armastab. "Minu jaoks ei ole see sõnakõlks, vaid ma tunnen seda ka," kinnitab Ott.