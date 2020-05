Ansambli Jethro Tull liider põeb ravimatut haigust 

Šoti päritolu muusik ei varja, et tõbi on piinav: aeg-ajalt tekib tal ränk bronhiit. "Siis on kaks-kolm nädalat väga karm lavale minna ja mängida. Aga ptüi-ptüi-ptüi, mul pole juba poolteist aastat sellist halvenemist tekkinud."

Anderson väitis küll, et tema päevad on loetud, kuid ravimite abil ja saastevabas õhus saab ta siiski üsna kenasti hakkama. Jethro Tulli liider kahtlustab, et tema haiguses on süüdi lavasõudes kasutatavad tossumasinad. "Olen nende õnnetute kaadervärkide keskel 50 aastat veetnud." Andersoni häirib, et nüüdsel ajal kasutatakse tossumasinate puhul peenemat nime "hazer" (tõlkes umbes "hägustaja"). "Just nagu oleksid need kuidagi süütud ega kahjustaks su kopse."