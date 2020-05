Hendrik Sal-Saller annab lauluväljakul suure kontserdi: mind ei võlu trussarite väel kodus lällamine 

Sal-Salleri sõnul saab lauluväljakule kohale sõita 200 autot. "Autosse on lubatud kaks inimest, kes saavad kontserti kuulata spetsiaalsel FM-sagedusel oma autoraadiost ja näha meid läbi tuuleklaasi," selgitab ta. "Kõik on kontaktivaba ja metsikult turvaline. Autost võib kontserdi ajal välja minna ainult WC-sse või kui on mõni tervisejama." Pileteid saab osta eelmüügist Apollo või lauluväljaku veebist, kohapeal piletimüüki ei toimu.

Eestis ei ole drive-in kontserti kunagi tehtud ja taoline asi toimub esimest korda. "Samas olen näinud, et välismaal on see väga populaarne. Me ei tea, kuidas Eestis elu edasi läheb, võib-olla neid rohkem enam kunagi ei tule. Ongi tore proovida ja katsetada," on muusik põnevil.

Sal-Saller lisab, et mõtles ka sellele, kuidas publik saaks endast märku anda. “Tavaliselt on peale lugu ikka aplaus, aga huvitav, kuidas see nüüd toimub? Kas vilgutatakse tuledega või liigutatakse kojamehi?" arutleb ta. "Aga, kui läheb signaali andmiseks, on väga äge!"

Virtuaalkontserte ei ole muusik bändiga andnud. "Mind ei ole võlunud trussarite väel kodus esinemine ja telefoni lällamine. See ei ole minu teema. Ma ei ütle, et see on vale, aga see ei ole lihtsalt minu jaoks," tunnistab Hendrik.

"Minu tee on olnud alati publikuga vahetu suhtlemine. Mis need veebikontserdid siis nii erilised on? Televisioonist on kontserte näidatud eluaeg nii kaua kuni televisioon olemas on olnud. See, et näitad või vaatad seda telefonist, ei ole minu jaoks nii uudne."

Eriolukord on möödunud muusiku jaoks rahulikult. "Olen peamiselt mölutanud. Eks ma olen nikerdanud muusika kallal, aga aeg läheb kuidagi kiiresti."