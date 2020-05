„Väike, ilus, stiilne, lahke – selline oli Mare Vint ja selliseks ta ka jäi.“ 

Mingil põhjusel see nali aga juurdus nende sõpruskonnas. „Kui tahtsime midagi tunnustada, mis vastu peab, on hea, kvaliteetne või ilus, ütlesime ikka, et see peab sul lõpuni vastu,“ meenutab Kersti. Vakatab siis korraks ja tõdeb: „Mare kahjuks ei pidanud vastu. Eks minagi elasin talle koos tema sõpradega tema heitluses kaasa, aga paraku on nii… Ja väga kurb on see. Mare oli nii elurõõmus inimene ja nakatav rõõmupall. Temaga oli tore koos olla.“