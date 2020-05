Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas koolilapsed kohtukulli ette tiriti 

Kohtu ette viidi kümmekond punalippu maha rebinud, rannas laternaid lõhkunud ja pinke merre loopinud noored 13. mail. Kõik need kolm olid muide keskkoolitüdrukud. Ilmselt oli noortekambas siiski ka poisse. Neiud üksi poleks selle kõigega – roniti ka Ernst Enno ausamba otsa – lihtsalt hakkama saanud.

New Yorgis ilmunud Vaba Eesti Sõna teatas (Eesti NSVs hoiti kõik sarnased asjad saladuses): „Haapsalu keskkooli naiskasvandike osas on selgunud, et 1980. aasta oktoobris nõukogude lippude mahakiskumise pärast vastutusele võetud Kullat, Inget ja Riinat karistati 13. mail 1981 riigilipu teotamise pärast igaüht pooleteiseaastase sunnitööga tingimisi kaheaastase katseajaga. Kulla ja Riina elavad Haapsalus, Inge Haapsalu lähedal.“