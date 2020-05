„Rannamaja“-Merylin lõi omanimelise brändi, millega toetab vaimse tervise organisatsiooni: see on südamelähedane teema 

"Aga see teeb meele heaks, kui täna tulid esimesed tellimused ja hea tagasiside klientidelt," kirjeldab Merylin oma emotsioone pärast veebipoe avamist.

Nau tõdeb, et mõte luua oma bränd on tal olnud tükk aega. "Juba eelmisel suvel pakkusin selle idee "Rannamaja" osalistele välja, aga inimestel ei olnud piisavalt pealehakkamist. Siis mõtlesin, et ma ei sõltu neist, teen oma asja ja loon endanimelise brändi täpselt nii, nagu mulle meeldib.”

Veebilehelt saab tellida Merylini enda piltidega T-särke ja maale, lisaks on saadaval telefonikatted, kotid ja isegi maskid. “Mul on väga tore partnerfirma, kust kõik tooted tulevad. Vaatasin neid tooteid, mis ettevõtel saadaval on, mõtlesin, mis pildid mul endast on ja kuidas ma neid kujundada tahan. Kuna olen hästi loov inimene, disainin neid kindlasti juurde,” räägib ta.

Foto: Kuvatõmmis/ naumerch.myshopify.com

Suure järjepidevusega kestis brändi ja veebipoe ülesehitamine vaid mõned kuud. "Kõige tüütum oli leida ettevõte, kellel on olemas pluusid ja kõik vajalikud tooted, mida ma soovisin. Kõik muu läks üsna lihtsalt ja õnneks oli palju inimesi, kes mind aitasid ja erinevaid ideid pakkusid."