Soorollid pea peale! Üllatuslik lühifilm „Virago“ tõi oluliselt festivalilt koju eripreemia 

Nafta Filmsi toodetud “Virago” on režissöör-stsenarist Kerli Kirch Schneideri filmidebüüt, mis räägib musta huumori võtmes loo Virago külast. Filmi stsenaarium on inspireeritud Läti piiri ääres paiknevast Vastse-Roosa külast, kus autor ise üles kasvas.

Režissööri sõnul keskendub film kitsamas mõttes igipõlisele sugudevahelisele konfliktile, keerates pea peale traditsioonilised soorollid. Kerli sõnul on filmi inspiratsiooniks tõestisündinud lood ja tegelikud elu-olud Vastse-Roosa külas. “Tegemist on tribüüdiga tugevatele Ida-Euroopa maanaistele, kes kannavad kolmekordset koormat – vastutades nii koduse, töise kui ka külaelu edendamise eest. Mida rohkem nende õlgadele langeb, seda tugevamaks nad saavad, kuni meestel ei olegi sellises kogukonnas enam kohta,” selgitab režissöör Kerli Kirch Schneider.

Film algab eelmise sajandi alguse Virago külast, kus naised näevad vaeva raske talutööga ning mehed tegelevad peamiselt viina joomisega. Teise maailmasõja puhkedes põgenevad mehed aga hirmust armeesse värbamise ees metsa, jättes kogu küla ja talupidamised koos raske tööga naiste õlule. Naised elavad üle sõja, hoiavad ülal majapidamist ja kasvatavad üles uue põlvkonna lapsi, kuid sellest ajast saadik ei ela külas enam ükski mees kauem, kui 40aastaseks. Jääb mulje, et külal lasub needus, millest pole pääsu ka tänapäeval. Mõni naine näeb oma mehe elu ja tervise juures hoidmise nimel rohkem vaeva, kui mees ise.

“Virago” operaator on Mart Ratassepp, kunstnik Kaia Tungal ja produtsent Diana Mikita. Filmi monteerija on Marion Koppel ning helirežii ja muusika autor Ann Reimann. "Virago" valmimist on toetanud Eesti Filmi Instituut ja Eesti Kultuurkapital.