TREILER | Veiko Õunpuu filmis Lapimaa tundras vesternifilmi 

Filmi peategelane on noor kaevur Rupi, kelle rollis näeme Pääru Ojat. Rupi loodab tundrat õõnestades piisavalt raha kokku kühveldada, et kaevandusküla hingemattev tolm igaveseks jalgelt raputada, kuid töö kaevanduses on seiskunud, sest Rupi põdrakasvatajast isa keeldub oma maid müümast.